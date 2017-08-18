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Легковушка превратилась в груду металла, погиб пассажир: авария в Жодино

18 августа 2017 15:33
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Новости Беларуси. Недалеко от города столкнулись грузовой Mercedes-Benz и Proton, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Удар был настолько силен, что последняя машина после ДТП была похожа на груду металла.

В салоне находились два человека: водитель и пассажир. Первому понадобилась помощь спасателей, его госпитализировали. Пассажир погиб.

Легковушка превратилась в груду металла, погиб пассажир: авария в Жодино-1

Ирина Сапунова, инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:
Сегодня около восьми утра на 34 километре дороги Р53 Слобода-Новосады в Смолевичском районе 31-летний водитель автомобиля Proton двигался в направлении Борисова. В какое-то время транспортное средство начало раскручивать, в результате водитель выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт # Ирина Сапунова

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