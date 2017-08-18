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В Молодечненском районе задержали 22-летнего минчанина, который продавал «травку» друзьям

18 августа 2017 15:32
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Новости Беларуси. В деревне Красное Молодечненского района задержали 22-летнего жителя столицы, который торговал марихуаной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Передавал наркотическое растение парень только своим друзьям.

В Молодечненском районе задержали 22-летнего минчанина, который продавал «травку» друзьям-1

Задержали его во время очередной продажи. Нашли оперативники и производителя: безработный житель соседнего поселка растил и фасовал растение.

# происшествия # Наркотики # Фотофакт

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