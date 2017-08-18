В Молодечненском районе задержали 22-летнего минчанина, который продавал «травку» друзьям

Новости Беларуси. В деревне Красное Молодечненского района задержали 22-летнего жителя столицы, который торговал марихуаной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Задержали его во время очередной продажи. Нашли оперативники и производителя: безработный житель соседнего поселка растил и фасовал растение.