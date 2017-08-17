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«Пассажиры и водитель не были пристегнуты»: подробности страшной аварии в Минске, в которой погибла 19-летняя девушка

17 августа 2017 10:36
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Новости Беларуси. Авария на съезде с кольцевой. Столкновение произошло на пересечении улицы Мирошниченко и МКАД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобиль такси на въезде в город врезался в маршрутный автобус. Пассажиры и водитель машины оказались заблокированы и не смогли выбраться. Им понадобилась помощь спасателей, а позднее и медиков. За жизнь 25-летнего парня, который был за рулем легковушки,  и двоих пассажиров боролись реаниматологи. Девушка, сидевшая на переднем сидении, скончалась на месте.

«Пассажиры и водитель не были пристегнуты»: подробности страшной аварии в Минске, в которой погибла 19-летняя девушка-1

Александр Агафонов, начальник следственного управления СК по Минску:
Девушка-пассажир такси 98-го года рождения скончалась на месте происшествия. Водитель такси и двое пассажиров были госпитализированы. По предварительным данным, никто из пассажиров и водитель такси не был пристегнут ремнями безопасности.

«Пассажиры и водитель не были пристегнуты»: подробности страшной аварии в Минске, в которой погибла 19-летняя девушка-3

Елена Алексеева:
Ехал этот автобус 24-ый, высадил пассажиров, и он поворачивал. И в это время удар был большой. Впереди женщина была, ее выбросило сразу. Таксист летел на скорости большой-большой. Там стёкла были и кровь, вообще не подойти, когда спасатели вытягивали, вырезали водителя из машины.

По последним данным, еще один пассажир такси скончался в больнице.  Осмотр места происшествия проводили следователи, эксперты и сотрудники ГАИ. Позднее специалисты проведут ряд экспертиз, чтобы установить точную причину аварии.  По факту ДТП  возбуждено уголовное дело. 

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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