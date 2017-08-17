«Пассажиры и водитель не были пристегнуты»: подробности страшной аварии в Минске, в которой погибла 19-летняя девушка
Новости Беларуси. Авария на съезде с кольцевой. Столкновение произошло на пересечении улицы Мирошниченко и МКАД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Автомобиль такси на въезде в город врезался в маршрутный автобус. Пассажиры и водитель машины оказались заблокированы и не смогли выбраться. Им понадобилась помощь спасателей, а позднее и медиков. За жизнь 25-летнего парня, который был за рулем легковушки, и двоих пассажиров боролись реаниматологи. Девушка, сидевшая на переднем сидении, скончалась на месте.
Александр Агафонов, начальник следственного управления СК по Минску:
Девушка-пассажир такси 98-го года рождения скончалась на месте происшествия. Водитель такси и двое пассажиров были госпитализированы. По предварительным данным, никто из пассажиров и водитель такси не был пристегнут ремнями безопасности.
Елена Алексеева:
Ехал этот автобус 24-ый, высадил пассажиров, и он поворачивал. И в это время удар был большой. Впереди женщина была, ее выбросило сразу. Таксист летел на скорости большой-большой. Там стёкла были и кровь, вообще не подойти, когда спасатели вытягивали, вырезали водителя из машины.
По последним данным, еще один пассажир такси скончался в больнице. Осмотр места происшествия проводили следователи, эксперты и сотрудники ГАИ. Позднее специалисты проведут ряд экспертиз, чтобы установить точную причину аварии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.