«Пассажиры и водитель не были пристегнуты»: подробности страшной аварии в Минске, в которой погибла 19-летняя девушка

Новости Беларуси. Авария на съезде с кольцевой. Столкновение произошло на пересечении улицы Мирошниченко и МКАД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобиль такси на въезде в город врезался в маршрутный автобус. Пассажиры и водитель машины оказались заблокированы и не смогли выбраться. Им понадобилась помощь спасателей, а позднее и медиков. За жизнь 25-летнего парня, который был за рулем легковушки, и двоих пассажиров боролись реаниматологи. Девушка, сидевшая на переднем сидении, скончалась на месте.