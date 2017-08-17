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«Находятся в реанимации, на искусственной вентиляции легких»: врачи о состоянии пассажира и водителя такси

17 августа 2017 13:38
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Новости Беларуси. Двое погибших, еще двое – в реанимации. Расследование обстоятельств жуткого ДТП, которое произошло 17 августа утром в Минске, продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Находятся в реанимации, на искусственной вентиляции легких»: врачи о состоянии пассажира и водителя такси-1

Автомобиль такси на въезде в город врезался в маршрутный автобус. 19-летняя девушка, сидевшая на переднем сидении, погибла на месте. Еще один пассажир – парень – скончался в больнице. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

«Находятся в реанимации, на искусственной вентиляции легких»: врачи о состоянии пассажира и водителя такси-4

Авария произошла в начале восьмого утра на пересечении Минской кольцевой и улицы Мирошниченко. Рейсовый автобус поворачивал к диспетчерской станции. В то время, как автомобиль такси въезжал в город.

«Находятся в реанимации, на искусственной вентиляции легких»: врачи о состоянии пассажира и водителя такси-7

Елена Алексеева, очевидец:
Таксист летел на скорости. Большой. Машину склепало страшно. Были видны руки водителя и голова. А женщину, которая была впереди, выбросило сразу.

Глядя на груду искореженного металла, нетрудно представить, насколько сильным был удар. В машине такси находилось четверо. Заблокированные и без сознания – на помощь водителю и его клиентам пришли спасатели.

«Находятся в реанимации, на искусственной вентиляции легких»: врачи о состоянии пассажира и водителя такси-10

«Находятся в реанимации, на искусственной вентиляции легких»: врачи о состоянии пассажира и водителя такси-12

«Находятся в реанимации, на искусственной вентиляции легких»: врачи о состоянии пассажира и водителя такси-14

К сожалению, не обошлось без жертв. Девушка 19 лет – она сидела на переднем сиденье – погибла на месте. Позже еще один пассажир – парень – умер в больнице.

«Находятся в реанимации, на искусственной вентиляции легких»: врачи о состоянии пассажира и водителя такси-17

«Находятся в реанимации, на искусственной вентиляции легких»: врачи о состоянии пассажира и водителя такси-19

«Находятся в реанимации, на искусственной вентиляции легких»: врачи о состоянии пассажира и водителя такси-21

«Находятся в реанимации, на искусственной вентиляции легких»: врачи о состоянии пассажира и водителя такси-23

Александр Агафонов, начальник отдела управления Следственного комитета по городу Минску:
По предварительным данным, никто из пассажиров и водитель такси не были пристегнуты ремнями безопасности. По данному факту управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело по статье 317.

В салоне автобуса в момент ДТП была только уборщица. Женщина, как и шофер на маршруте № 24, не пострадали. Еще несколько часов пассажирский МАЗ и смятая легковушка находились в районе съезда с кольцевой. Осмотр места происшествия проводили следователи, эксперты и сотрудники ГАИ.

«Находятся в реанимации, на искусственной вентиляции легких»: врачи о состоянии пассажира и водителя такси-26

«Находятся в реанимации, на искусственной вентиляции легких»: врачи о состоянии пассажира и водителя такси-28

«Находятся в реанимации, на искусственной вентиляции легких»: врачи о состоянии пассажира и водителя такси-30

«Находятся в реанимации, на искусственной вентиляции легких»: врачи о состоянии пассажира и водителя такси-32

Дмитрий Костюкович, государственный судебный эксперт управления Комитета государственных судебных экспертиз по Минску:
Фиксируются следы на месте происшествия, на основании которых будет назначен ряд экспертиз.

Таксист и выживший пассажир сейчас находятся в Минской больнице скорой помощи. 30-летний мужчина и 19-летний парень поступили в тяжелом состоянии.

«Находятся в реанимации, на искусственной вентиляции легких»: врачи о состоянии пассажира и водителя такси-35

Иван Ладутько, заведующий отделением сочетанной травмы Минской городской больницы скорой медицинской помощи:
В течение первого часа им оказана, на мой взгляд, высококвалифицированная помощь. В настоящее время больные находятся в реанимации отделение, состояние их остается тяжелое. Пока они на искусственной вентиляции легких.

Несмотря на то, что состояние пациентов оценивается как тяжелое, доктора отмечаю: прогноз однозначно благоприятный для обоих мужчин.

«Находятся в реанимации, на искусственной вентиляции легких»: врачи о состоянии пассажира и водителя такси-38

Тем временем обстоятельства смертельного ДТП продолжают выясняться. Финальную точку поставит следствие.

# Татьяна Ревизоре # Анастасия Хоботова # Сергей Васюкевич # Павел Латышев # Авария в Минске # происшествия # Александр Агафонов

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