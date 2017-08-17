«Находятся в реанимации, на искусственной вентиляции легких»: врачи о состоянии пассажира и водителя такси

Новости Беларуси. Двое погибших, еще двое – в реанимации. Расследование обстоятельств жуткого ДТП, которое произошло 17 августа утром в Минске, продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобиль такси на въезде в город врезался в маршрутный автобус. 19-летняя девушка, сидевшая на переднем сидении, погибла на месте. Еще один пассажир – парень – скончался в больнице. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Авария произошла в начале восьмого утра на пересечении Минской кольцевой и улицы Мирошниченко. Рейсовый автобус поворачивал к диспетчерской станции. В то время, как автомобиль такси въезжал в город.

Елена Алексеева, очевидец:

Таксист летел на скорости. Большой. Машину склепало страшно. Были видны руки водителя и голова. А женщину, которая была впереди, выбросило сразу. Глядя на груду искореженного металла, нетрудно представить, насколько сильным был удар. В машине такси находилось четверо. Заблокированные и без сознания – на помощь водителю и его клиентам пришли спасатели.

К сожалению, не обошлось без жертв. Девушка 19 лет – она сидела на переднем сиденье – погибла на месте. Позже еще один пассажир – парень – умер в больнице.

Александр Агафонов, начальник отдела управления Следственного комитета по городу Минску:

По предварительным данным, никто из пассажиров и водитель такси не были пристегнуты ремнями безопасности. По данному факту управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело по статье 317. В салоне автобуса в момент ДТП была только уборщица. Женщина, как и шофер на маршруте № 24, не пострадали. Еще несколько часов пассажирский МАЗ и смятая легковушка находились в районе съезда с кольцевой. Осмотр места происшествия проводили следователи, эксперты и сотрудники ГАИ.

Дмитрий Костюкович, государственный судебный эксперт управления Комитета государственных судебных экспертиз по Минску:

Фиксируются следы на месте происшествия, на основании которых будет назначен ряд экспертиз. Таксист и выживший пассажир сейчас находятся в Минской больнице скорой помощи. 30-летний мужчина и 19-летний парень поступили в тяжелом состоянии.

Иван Ладутько, заведующий отделением сочетанной травмы Минской городской больницы скорой медицинской помощи:

В течение первого часа им оказана, на мой взгляд, высококвалифицированная помощь. В настоящее время больные находятся в реанимации отделение, состояние их остается тяжелое. Пока они на искусственной вентиляции легких. Несмотря на то, что состояние пациентов оценивается как тяжелое, доктора отмечаю: прогноз однозначно благоприятный для обоих мужчин.