«Подозреваемый задержан». СК о трагедии на Припяти

Новости Беларуси. Трагедия в Столинском районе. На реке Припять перевернулся аэроглиссер – надувная лодка с воздушным винтом. Погибли два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Небольшое судно скользило по поверхности льда в направление одной из местных туристических баз. На борту находились 11 человек, 9 из них отдыхающие, жители агрогородка Ольшаны.

При повороте лодка перевернулась. На месте маневра образовалась полынья. В нее упали трое пассажиров.

Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области:

Один из них утонул, двоих удалось извлечь из воды. Однако один из спасенных скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Второй мужчина находится в учреждении здравоохранения в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. По данному факту Столинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.