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«Подозреваемый задержан». СК о трагедии на Припяти

12 февраля 2019 12:34
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Новости Беларуси. Трагедия в Столинском районе. На реке Припять перевернулся аэроглиссер – надувная лодка с воздушным винтом. Погибли два человека,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Подозреваемый задержан». СК о трагедии на Припяти-1

Небольшое судно скользило по поверхности льда в направление одной из местных туристических баз. На борту находились 11 человек, 9 из них отдыхающие, жители агрогородка Ольшаны.

«Подозреваемый задержан». СК о трагедии на Припяти-4

При повороте лодка перевернулась. На месте маневра образовалась полынья. В нее упали трое пассажиров.

«Подозреваемый задержан». СК о трагедии на Припяти-7

Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области:
Один из них утонул, двоих удалось извлечь из воды. Однако один из спасенных скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Второй мужчина находится в учреждении здравоохранения в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.

По данному факту Столинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

«Подозреваемый задержан». СК о трагедии на Припяти-10

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

# Несчастный случай # происшествия # Дмитрий Иванюк # Фотофакт

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