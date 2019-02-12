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При обрушении стены погибли двое рабочих «Интеграла»: они вели её демонтаж

12 февраля 2019 11:38
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Новости Беларуси. В Минске два человека погибли в результате обрушения стены на заводе «Интеграл», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При обрушении стены погибли двое рабочих «Интеграла»: они вели её демонтаж-1

Жертвами ЧП стали работники предприятия, которые вели демонтаж кирпичной части здания. Под завалами 63-летний мужчина погиб на месте, другой – умер в скорой.

При обрушении стены погибли двое рабочих «Интеграла»: они вели её демонтаж-4

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Подробности в следующих выпусках.

# Несчастный случай # происшествия # Фотофакт

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