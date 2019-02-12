При обрушении стены погибли двое рабочих «Интеграла»: они вели её демонтаж

Новости Беларуси. В Минске два человека погибли в результате обрушения стены на заводе «Интеграл», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске два человека погибли в результате обрушения стены на заводе «Интеграл», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвами ЧП стали работники предприятия, которые вели демонтаж кирпичной части здания. Под завалами 63-летний мужчина погиб на месте, другой – умер в скорой.
На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Подробности в следующих выпусках.