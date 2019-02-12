В Березе водитель сбил 18-летнего пешехода и скрылся

Новости Беларуси. В Березе водитель сбил пешехода и скрылся.
По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла около 07:40 двенадцатого февраля на улице Комсомольской.
Предварительно, водитель за рулем неустановленного автомобиля совершил наезд на 18-летнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.
Пострадавший был доставлен в медучреждение с телесными повреждениями.
ГАИ просит граждан, которые обладают какой-либо информацией по данному факту, обратиться в дежурную часть Березовского РОВД по телефону (801643) 3-74-34, дежурную часть УГАИ (Брест) по телефону (80162) 23-62-62 или по телефону 102.
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