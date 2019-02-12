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В Березе водитель сбил 18-летнего пешехода и скрылся

12 февраля 2019 08:51
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Новости Беларуси. В Березе водитель сбил пешехода и скрылся.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла около 07:40 двенадцатого февраля на улице Комсомольской.

Предварительно, водитель за рулем неустановленного автомобиля совершил наезд на 18-летнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пострадавший был доставлен в медучреждение с телесными повреждениями.

ГАИ просит граждан, которые обладают какой-либо информацией по данному факту, обратиться в дежурную часть Березовского РОВД по телефону (801643) 3-74-34, дежурную часть УГАИ (Брест) по телефону (80162) 23-62-62 или по телефону 102.

На минувшей неделе в Белоозёрске Renault сбил перебегавшего дорогу 7-летнего ребёнка (читать далее).

# Авария в Брестской области # происшествия

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