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На заводе в Минске обрушилась стена: погибли два человека

12 февраля 2019 09:56
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Новости Беларуси. В Минске на заводе обрушилась стена – есть погибшие.

По информации Следственного комитета, опубликованной в Telegram, происшествие случилось 12 февраля на одном из заводов столицы при производстве демонтажных работ.

На заводе в Минске обрушилась стена: погибли два человека -1

Фото: СК 

На двух работников предприятия обрушилась кирпичная часть здания.

В результате произошедшего на месте погиб 63-летний мужчина, а второй пострадавший скончался при доставлении в медучреждение.

На заводе в Минске обрушилась стена: погибли два человека -4

Фото: СК 

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, при взаимодействии с сотрудниками МЧС, ГКСЭ и милиции проводится осмотр.

На прошлой неделе в Стамбуле обрушился жилой дом: число погибших возросло до 21 (читать далее).

# Обрушение дома # происшествия

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