На заводе в Минске обрушилась стена: погибли два человека

Новости Беларуси. В Минске на заводе обрушилась стена – есть погибшие. По информации Следственного комитета, опубликованной в Telegram, происшествие случилось 12 февраля на одном из заводов столицы при производстве демонтажных работ.

Фото: СК

На двух работников предприятия обрушилась кирпичная часть здания. В результате произошедшего на месте погиб 63-летний мужчина, а второй пострадавший скончался при доставлении в медучреждение.

Фото: СК