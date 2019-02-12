На заводе в Минске обрушилась стена: погибли два человека

Новости Беларуси. В Минске на заводе обрушилась стена – есть погибшие.
По информации Следственного комитета, опубликованной в Telegram, происшествие случилось 12 февраля на одном из заводов столицы при производстве демонтажных работ.
Новости Беларуси. В Минске на заводе обрушилась стена – есть погибшие.
По информации Следственного комитета, опубликованной в Telegram, происшествие случилось 12 февраля на одном из заводов столицы при производстве демонтажных работ.
Фото: СК
На двух работников предприятия обрушилась кирпичная часть здания.
В результате произошедшего на месте погиб 63-летний мужчина, а второй пострадавший скончался при доставлении в медучреждение.
Фото: СК
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, при взаимодействии с сотрудниками МЧС, ГКСЭ и милиции проводится осмотр.
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