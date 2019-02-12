В Столинском районе перевернулась аэролодка, два человека утонули

Новости Беларуси. Трагедия на Припяти. В Столинском районе опрокинулась аэролодка. Два человека утонули, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего на борту судна находились 11 человек. Большинство – жители Ольшан, которые направлялись на туристическую базу, расположенную на побережье Припяти.

После ЧП три человека оказались в воде. До прибытия спасателей очевидцы спасли 38-летнего мужчину, который был доставлен в больницу с общим переохлаждением.