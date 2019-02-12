Прямой эфир

В Столинском районе перевернулась аэролодка, два человека утонули

12 февраля 2019 07:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Трагедия на Припяти. В Столинском районе опрокинулась аэролодка. Два человека утонули, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Столинском районе перевернулась аэролодка, два человека утонули-1

Всего на борту судна находились 11 человек. Большинство – жители Ольшан, которые направлялись на туристическую базу, расположенную на побережье Припяти.

В Столинском районе перевернулась аэролодка, два человека утонули-4

После ЧП три человека оказались в воде. До прибытия спасателей очевидцы спасли 38-летнего мужчину, который был доставлен в больницу с общим переохлаждением.

В Столинском районе перевернулась аэролодка, два человека утонули-7

Сотрудники ОСВОДа извлекли из воды тело одного из погибших. Сейчас идёт поиск второго утонувшего.

# Утопления # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Один из водителей сгорел заживо: что известно об аварии на трассе Минск–Микашевичи
11 февраля 2019 18:39

Один из водителей сгорел заживо: что известно об аварии на трассе Минск–Микашевичи

В Минске задержали двух россиян, которые пытались сделать тайники с гашишем
11 февраля 2019 18:31

В Минске задержали двух россиян, которые пытались сделать тайники с гашишем

Двойное убийство в школе в Столбцах: хронология трагедии
11 февраля 2019 17:58

Двойное убийство в школе в Столбцах: хронология трагедии