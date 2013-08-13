Новости Беларуси. Подозреваемый в убийстве члена ЦИК Беларуси Светланы Хиневич взят под стражу. Об этом сообщили в Следственном комитете. Обвинение мужчине пока не предъявлялось. Ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлану Хиневич, обнаружили убитой в собственной квартире 4 августа. Вскоре был установлен подозреваемый – проживающий в одном подъезде с погибшей наркозависимый мужчина. По имеющимся данным, после совершения убийства он вскрыл себе вены, и в настоящее время находится в больнице.

Как сообщили в Следственном комитете, преступление совершено «на бытовой почве».