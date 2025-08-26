Прямой эфир

Латвийским пограничникам запретили говорить по-русски на службе

26 августа 2025 17:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Власти Латвии угрожают санкциями не только Беларуси и России, но и собственным пограничникам, дерзнувшим перекинуться парой фраз на русском языке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Латвийским пограничникам запретили говорить по-русски на службе-2

Об этом пишут латвийские СМИ, раскрывая новые грани антидемократичной политики Государственной погранохраны. Руководитель ведомства уверен, что общение на русском является нарушением служебной инструкции. Исключение можно сделать лишь при взаимодействии с иностранцами. В остальных случаях служащие обязаны говорить по-латышски под страхом дисциплинарных взысканий, вплоть до увольнения. 

Любопытно, что внимание на этот пункт внутреннего регламента погранохраны обратили лишь сейчас. Ведь он существовал и ранее, созданный, быть может, без русофобских намерений, однако ныне стал удобной лазейкой, позволяющей официально поддерживать антироссийские настроения.

Активно практикуются властями и проверки лояльности. Пограничники, замеченные в симпатиях к России в соцсетях, зачастую подвергаются различным наказаниями. По мнению властей, так называемое инакомыслие является негативным воздействием на репутацию пограничного ведомства. Впрочем, такая забота об имидже своих солдат, которые ежемесячно расправляются с десятками мигрантов у белорусской границы, выглядит весьма странно.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко озвучил размер убытка Белкоопсоюза
26 августа 2025 16:40

Лукашенко озвучил размер убытка Белкоопсоюза

От ТЦ до автолавки – Лукашенко поручил выработать вертикаль торгового сервиса
26 августа 2025 16:34

От ТЦ до автолавки – Лукашенко поручил выработать вертикаль торгового сервиса

«Чувствуют себя здесь как дома» – почему иностранцы переезжают в Беларусь, объяснила эксперт
26 августа 2025 16:26

«Чувствуют себя здесь как дома» – почему иностранцы переезжают в Беларусь, объяснила эксперт