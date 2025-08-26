Власти Латвии угрожают санкциями не только Беларуси и России, но и собственным пограничникам, дерзнувшим перекинуться парой фраз на русском языке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Об этом пишут латвийские СМИ, раскрывая новые грани антидемократичной политики Государственной погранохраны. Руководитель ведомства уверен, что общение на русском является нарушением служебной инструкции. Исключение можно сделать лишь при взаимодействии с иностранцами. В остальных случаях служащие обязаны говорить по-латышски под страхом дисциплинарных взысканий, вплоть до увольнения.

Любопытно, что внимание на этот пункт внутреннего регламента погранохраны обратили лишь сейчас. Ведь он существовал и ранее, созданный, быть может, без русофобских намерений, однако ныне стал удобной лазейкой, позволяющей официально поддерживать антироссийские настроения.

Активно практикуются властями и проверки лояльности. Пограничники, замеченные в симпатиях к России в соцсетях, зачастую подвергаются различным наказаниями. По мнению властей, так называемое инакомыслие является негативным воздействием на репутацию пограничного ведомства. Впрочем, такая забота об имидже своих солдат, которые ежемесячно расправляются с десятками мигрантов у белорусской границы, выглядит весьма странно.