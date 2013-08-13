Мощный тайфун обрушился на Филиппины: разрушены около 700 зданий, 10 человек погибли

Новости Филиппин. Жители Филиппин приходят в себя после разрушительного тайфуна. Ураганный ветер вызвал многочисленные оползни. Он с легкостью валили деревья и телеграфные столбы. Около семи сотен зданий превратились в руины. Тысячи семей остались без крыши над головой.

К этому часу известно о десяти погибших. Около полусотни человек числятся пропавшими без вести. В пострадавших районах нет электричества, не ходит общественный транспорт. Фермеры уже начали подсчитывать ущерб от стихии: циклон уничтожил практически весь урожай.

Сейчас тайфун движется в сторону Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.