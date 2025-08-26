В мессенджере Max появится улучшенная защита от мошенников

Определитель номера от Kaspersky начнет автоматическую проверку телефонных номеров пользователей в мессенджере Max. Об этом пишет РИА Новости.

В пресс-релизе Max сообщается, что эта функция предоставит информацию о репутации номера, категории организации и ее названии.

Данная технология обеспечит пользователям Max дополнительный уровень защиты от мошенников. Потенциально мошеннические номера будут выявляться благодаря комплексному подходу, включая использование нескольких моделей машинного обучения.

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