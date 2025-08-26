Лукашенко может встретиться с Путиным в рамках визита в Китай

Александр Лукашенко может провести встречу со своим российским коллегой на полях саммита ШОС. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отвечая на вопрос о возможности двусторонней встречи в рамках предстоящего визита Александра Лукашенко в Китай, Наталья Эйсмонт подчеркнула, что «у президентов Беларуси и России нет никогда и никаких проблем с тем, чтобы договориться о встрече и что-то обсудить».

Что касается иных планов, «любые интеграционные многосторонние мероприятия – это возможности для двусторонних контактов», отметила пресс-секретарь. И программа визита белорусского лидера предполагает такие встречи.

Напомним, к политическому событию планетарного масштаба готовится китайский Тяньцзинь. Город примет саммит Шанхайской организации сотрудничества в последний день лета.