В ночь на 13 августа в Гомельской области горела зерносушилка с 10 т пшеницы

Новости Беларуси. Напряжения уборочной компании не выдерживает даже техника. В Гомельской области этой ночью загорелась зерносушилка. Сообщение о пожаре на пульт МЧС поступило от сторожа. Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что в агрегате находится около 10 тонн пшеницы. Ситуацию осложняло и то, что буквально в полусотни метрах от очага возгорания располагался склад зерна.

Тем не менее спасатели огонь быстро потушили и не дали ему распространиться. Зерносушилка не пострадала, чего не скажешь о находившемся в ней зерне.

Предполагаемая причина пожара – замыкание электропроводки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.