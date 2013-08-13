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В ночь на 13 августа в Гомельской области горела зерносушилка с 10 т пшеницы

13 августа 2013 10:05
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Новости Беларуси. Напряжения уборочной компании не выдерживает даже техника. В Гомельской области этой ночью загорелась зерносушилка. Сообщение о пожаре на пульт МЧС поступило от сторожа. Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что в агрегате находится около 10 тонн пшеницы. Ситуацию осложняло и то, что буквально в полусотни метрах от очага возгорания располагался склад зерна.

Тем не менее спасатели огонь быстро потушили и не дали ему распространиться. Зерносушилка не пострадала, чего не скажешь о находившемся в ней зерне.

Предполагаемая причина пожара – замыкание электропроводки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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