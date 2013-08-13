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4 класс пожарной опасности объявлен на большей части Брестской, Гомельской, Могилевской областей

13 августа 2013 10:16
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Новости Беларуси. Несмотря на пришедшие в Беларусь дожди, ситуация в лесах остается непростой. Так, четвертый класс пожарной опасности объявлен на большей части Брестской, Гомельской, Могилевской областей. Если в ближайшие дни обстановка не улучшится, специалисты намерены ограничить или вовсе запретить посещение лесов.

Охрана перешла на усиленный режим работы. В раннем обнаружении очагов помогает авиация МЧС. Патрулирование с воздуха идет два раза в сутки. Отслеживать ситуацию удается и благодаря системам видеонаблюдения, которые есть во многих лесных хозяйствах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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