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Мошенник, обманувший сотрудницу банка на 1 тыс. долларов, разыскивается в Минске

03 февраля 2016 13:07
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Новости Беларуси. Мужчину, который в помещении банка по проспекту Независимости обманным способом завладел тысячей долларов, разыскивают в Минске.

Ольга Кутько, пресс-офицер Первомайского РУВД:
Злоумышленник заранее спланировал свои действия: чтобы его никто не узнал решил слегка замаскироваться, приклеив себе брови и бороду. После чего зашел в банк, где, подойдя к окошку, уточнил у кассира, сколько ему необходимо поменять долларов, чтобы сумма составляла 40 миллионов белорусских рублей. Услышав от сотрудницы банка, что нужно 2.100 долларов США, он отсчитал деньги, но вместо положенной суммы положил в лоток 1.100 долларов США. Пересчитав деньги, кассир обнаружила недостачу, но мужчины уже в помещении банка не было. 

Сотрудники Первомайского РУВД просят граждан, которые обладают какой-либо информацией о подозреваемом, сообщить по телефонам: 8 (017) 280-02-02, 8 (029) 159-02-01 или 8(029) 344-76-32. 

# происшествия # Мошенничество # Ольга Кутько

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