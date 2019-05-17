Подозреваемые пока не задержаны. В СК рассказали подробности расследования убийства сотрудника ГАИ

По предварительному заключению экспертов, смерть наступила из-за огнестрельного ранения в голову. Еще ожидаются заключения судебно-медицинской и иных экспертиз.

Были допрошены родственники погибшего, его знакомые и другие свидетели. Были изъяты вещественные доказательства – личные вещи, документы, служебное удостоверение, мобильный телефон и табельное оружие. Их приобщили к материалам дела. Также была изучена следовая картина на месте, где было обнаружено тело.

По информации Следственного комитета, за прошедшие сутки следователи и сотрудники милиции провели колоссальный объем работы для установления обстоятельств гибели сотрудника ГАИ.

Рассматриваются несколько версий случившегося, в том числе и версия о похищении сотрудника ГАИ неизвестными на автомобиле черного цвета. Но исходя из сведений, полученных в ходе расследования, эта версия не является приоритетной.

Следователи получили информацию, что 16 мая в 18 часов милиционер находился около железнодорожного переезда в районе улиц Вокзальной и Первомайской Могилева напротив здания Облпотребсоюза. Здесь сотрудник ГАИ сел в неустановленный автомобиль. Затем спустя время молодого человека обнаружили погибшим.

Всех, кто обладает значимой информацией в этой связи, просят сообщить об этом следствию по телефонам 8 (017) 389-50-02, 8 (0222) 23-05-00.

Убийство лейтенанта ГАИ в Могилёве. Милиция обратилась к водителям (подробности здесь).

Продолжается работа по уголовному делу.

В качестве подозреваемых в настоящее время никто не был задержан.

Окончательная правовая оценка случившегося будет дана после установления всех обстоятельств происшествия.