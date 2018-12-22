Прямой эфир

Горел жир в духовке: в Оршанском районе из сада эвакуировали 70 детей

22 декабря 2018 09:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 21 декабря около 11 утра случилось возгорание в яслях-саду деревни Барань Оршанского района.  

По сведениям МЧС Беларуси, о происходящем стало известно благодаря системе «Молния». Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили слабое задымление в помещении кухни. Выяснилось, что загорелся жир в духовом шкафу.  

Горел жир в духовке: в Оршанском районе из сада эвакуировали 70 детей-1

Фото: МЧС Беларуси  

Из здания были эвакуированы дети (71 ребёнок) и работники сада (20 человек). Пожар был ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС при помощи огнетушителя. Пламя не успело распространиться по зданию, никто не пострадал, имущество в саду не повреждено.  

Причина пожара – воспламенение жировых остатков в духовке электроплиты.  

Зимой 2018 года в Минске горело общежитие медуниверситета.  

Проводилась эвакуация 250 человек – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Барановичском районе столкнулись микроавтобусы Volkswagen и Ford
22 декабря 2018 08:01

В Барановичском районе столкнулись микроавтобусы Volkswagen и Ford

В Витебске произошёл пожар в здании швейного цеха
22 декабря 2018 06:24

В Витебске произошёл пожар в здании швейного цеха

Пьяные украинцы пытались прорваться через границу Беларуси
21 декабря 2018 15:14

Пьяные украинцы пытались прорваться через границу Беларуси