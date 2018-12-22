Горел жир в духовке: в Оршанском районе из сада эвакуировали 70 детей

По сведениям МЧС Беларуси, о происходящем стало известно благодаря системе «Молния». Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили слабое задымление в помещении кухни. Выяснилось, что загорелся жир в духовом шкафу.

Из здания были эвакуированы дети (71 ребёнок) и работники сада (20 человек). Пожар был ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС при помощи огнетушителя. Пламя не успело распространиться по зданию, никто не пострадал, имущество в саду не повреждено.

Причина пожара – воспламенение жировых остатков в духовке электроплиты.

Зимой 2018 года в Минске горело общежитие медуниверситета.