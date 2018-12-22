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В Барановичском районе столкнулись микроавтобусы Volkswagen и Ford

22 декабря 2018 08:01
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Новости Беларуси. 21 декабря примерно в полдевятого утра в Барановичском районе столкнулись микроавтобусы.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, в пятницу 43-летний брестчанин за рулём Volkswagen LT-35 двигался по трассе М-1 в сторону Минска. На 200 км автодороги микроавтобус выехал на встречную полосу, где врезался в Ford Transit под управлением 43-летнего минчанина.  

В Барановичском районе столкнулись микроавтобусы Volkswagen и Ford-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Житель Минска с травмами доставлен в медучреждение.  

По факту ДТП проводится проверка.  

В Барановичском районе столкнулись микроавтобусы Volkswagen и Ford-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

В МЧС Беларуси уточняется, что водителя Ford Transit зажало в машине, в результате чего потребовалась помощь спасателей.  

В Барановичском районе столкнулись микроавтобусы Volkswagen и Ford-7

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

На неделе в Минске столкнулись трамвай и легковушка.  

Освобождать водителя автомобиля выезжали сотрудники МЧС – подробнее здесь.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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