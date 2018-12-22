В Барановичском районе столкнулись микроавтобусы Volkswagen и Ford
Новости Беларуси. 21 декабря примерно в полдевятого утра в Барановичском районе столкнулись микроавтобусы.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, в пятницу 43-летний брестчанин за рулём Volkswagen LT-35 двигался по трассе М-1 в сторону Минска. На 200 км автодороги микроавтобус выехал на встречную полосу, где врезался в Ford Transit под управлением 43-летнего минчанина.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Житель Минска с травмами доставлен в медучреждение.
По факту ДТП проводится проверка.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
В МЧС Беларуси уточняется, что водителя Ford Transit зажало в машине, в результате чего потребовалась помощь спасателей.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
На неделе в Минске столкнулись трамвай и легковушка.
Освобождать водителя автомобиля выезжали сотрудники МЧС – подробнее здесь.