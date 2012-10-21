Под Волгоградом четверо подростков подорвались на мине времён войны

Новости России. В Волгоградской области четверо подростков подорвались на мине времён Великой Отечественной войны. Инцидент произошёл сегодня около 19.00 по московскому времени.

Возраст пострадавших подростков - от 10 до 15 лет. Состояние двоих детей оценивается как тяжелое: у одно из них сильно повреждены кисти рук, у второго серьезно пострадали ноги. Два других подростка получили осколочные ранения.

По словам официального представителя ГУ МВД РФ, во время игры дети стали разбирать боеприпасы, спровоцировав тем самым взрыв. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Это уже не первый подобный случай в Волгоградской области, произошедший в этом году. В апреле в поселке Максима Горького двое школьников подорвались на снаряде, тогда ребята отделались испугом и незначительными травмами.

Ежегодно специалисты уничтожают больше сотни боеприпасов времен войны. Её опасные «отголоски» находят и в Беларуси. Так, в августе нынешнего года рабочий на одной из строек в микрорайоне Уручье в Минске обнаружил 27 гранат. Мужчина расчищал площадку бульдозером, когда его внимание привлёк подозрительный мешок в карьере. Об опасной находке молодой человек без промедления сообщил в милицию. На место прибыли специалисты, которые и разминировали опасную находку.