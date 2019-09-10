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Мальчик нашёл тело пропавшей 27 лет назад женщины

10 сентября 2019 07:55
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В Канаде подросток обнаружил затонувшую машину и случайно раскрыл дело о пропавшей 27 лет назад женщине.

По информации CBC News, в августе 13-летний подросток плавал на лодке с мамой по озеру. В какой-то момент он увидел на дне водоема затонувший автомобиль и позже сообщил об этом полиции.

Мальчик нашёл тело пропавшей 27 лет назад женщины-1

Фото: RCMP

Прибывшие на место сотрудники полиции из-за яркого солнца не увидели автомобиль. Тогда подросток опустился под воду с экшн-камерой и записал увиденное. Спустя несколько дней затонувший автомобиль был извлечен на берег. Внутри находилось тело пропавшей в 1992 году женщины.

По словам сына погибшей, его мать могла уснуть за рулем или выехать за пределы дороги из-за аварии. 

Летом в Рогачевском районе лесник спустился помыть руки в реке и случайно нашел бивень мамонта (читать далее).  

# Несчастный случай # калейдоскоп

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