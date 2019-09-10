Мальчик нашёл тело пропавшей 27 лет назад женщины

По информации CBC News, в августе 13-летний подросток плавал на лодке с мамой по озеру. В какой-то момент он увидел на дне водоема затонувший автомобиль и позже сообщил об этом полиции.

В Канаде подросток обнаружил затонувшую машину и случайно раскрыл дело о пропавшей 27 лет назад женщине.

Прибывшие на место сотрудники полиции из-за яркого солнца не увидели автомобиль. Тогда подросток опустился под воду с экшн-камерой и записал увиденное. Спустя несколько дней затонувший автомобиль был извлечен на берег. Внутри находилось тело пропавшей в 1992 году женщины.

По словам сына погибшей, его мать могла уснуть за рулем или выехать за пределы дороги из-за аварии.