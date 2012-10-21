При участии ОМОНа на Ждановичах задержали 43 человека, была стрельба

Новости Беларуси. Неприятный инцидент произошел 20 октября на продовольственном рынке «Ждановичи». Цыгане, граждане России, и кавказцы, устроили массовую драку на одной из точек, не сойдясь, в цене во время заключения сделки по продаже телефона. Локальная перебранка превратилась в массовую драку после того, как каждая из сторон пригласила родственников и знакомых.



В какой-то момент самый "крутой" выхватил травматический пистолет и начал стрелять в толпу. От пуль пострадали три человека, но и стрелка сильно избили - всех четверых доставили в больницу. Остальных участников драки задержали.



Евгений Сачек, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Получив сигнал о происшествии, все близлежащие наряды были направлены в торговый дом "Ждановичи". Прибыли туда сотрудники Департамента охраны, полка постовой службы, ГАИ, бойцы ОМОНа. Данный конфликт был локализован. Участники конфликта были доставлены в Центральный РУВД.

Минская милиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с дракой на столичном рынке.

Массовые драки в Беларуси происходят периодически. Хулиганов задерживают. Как правило, в таких драках участвуют люди с невысоким уровнем правосознания.