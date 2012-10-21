Нападение на женщину в Минске. Милиция просит помощи в опознании преступника

Новости Беларуси. Столичная милиция просит помочь в опознании изображенного на видео неизвестного молодого человека, который совершил нападение на женщину.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, нападение произошло в минувшую среду около 16:45 у дома №17 по улице Нахимова. молодой человек подошел сзади к 48-летней женщине и обхватил ее за шею. Когда потерпевшая стала вырываться, он несколько раз ударил её по голове тяжёлым предметом, после чего скрылся. В милиции есть основания полагать, что нападавший может повторить свои действия. Мотив его действий пока не установлен, не исключено и психическое расстройство.

В распоряжение сотрудников уголовного розыска поступило видео с камер наблюдения, расположенных в том районе, где произошло нападение. Оперативники полагают, что запечатленный молодой человек может быть злоумышленником. В момент, когда его зафиксировали видеокамеры, он, вероятно, подыскивал возможный объект для совершения преступления.



На основании показаний свидетелей составлены приметы нападавшего мужчины: 20-27 лет на вид, худощавого телосложения, щеки впалые, рост - 175-178 см, волосы прямые, темно-русые, короткие. При походке сутулится, ходит вразвалочку, ступни ног широко развернуты, кисти рук держит в отвисшем положении.

Был одет: куртка короткая темно-серого или черного цвета из плащевой ткани, на куртке в области груди слева и на спине вверху имеется нашивка овальной формы в виде значка белого цвета, туфли (кроссовки, похожие на туфли) черного цвета с узкими носами.



Сотрудники милиции просят всех, кто может узнать молодого человека, изображенного на видео, позвонить по номеру (017) 200-60-36, (029) 356-02-02, (029) 381-04-19 или 102. Конфиденциальность гарантируется.