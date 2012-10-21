В Березовском районе 78-летний пенсионер облил бензином и пытался поджечь чиновника. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. В Березовском районе 78-летний пенсионер облил бензином председателя сельсовета и пытался его поджечь.

Инцидент произошёл утром 19 сентября в кабинете председателя сельского совета. Мужчина принес с собой банку, наполовину наполненную бензином. Он выплеснул содержимое банки на председателя местного совета и попытался поджечь его спичками. Председатель успел выхватить из рук пенсионера спички и вызвал милицию.



Как выяснилось, 78-летний мужчина обратился в сельсовет с просьбой предоставить ему обслуживание социальных служб. В просьбе пенсионеру отказали на основании заключения врачебно-консультативной комиссии, которая установила, что мужчина может себя самостоятельно. Получив документ об отказе, пенсионер пришел в сельсовет с бензином.



Несколько дней назад Березовским районным отделом Следственного комитета в отношении пенсионера возбуждено дело по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса (насилие либо угроза применения насилия в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности).