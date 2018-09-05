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Под Витебском из-за пожара в электрощитовой из многоэтажки эвакуировали 18 человек

05 сентября 2018 12:06
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Новости Беларуси. В Витебском районе при пожаре были эвакуированы 18 человек.

По информации МЧС, возгорание произошло рано утром четвертого сентября. Загорелась электрощитовая в подъезде жилого дома.

По прибытию на место происшествия сотрудников МЧС оказалось, что на 3 этаже пятиэтажного дома горел электрощит. Наблюдалось задымление.

Из дома были эвакуированы 18 человек, 4 из которых – дети. Никто не пострадал. Помощь медиков никому не понадобилась.

Возгорание ликвидировали. Огонь повредил электрощит, закоптил стены и потолок подъезда.

Рассматриваемая версия произошедшего – короткое замыкание в цепи электросети подъезда жилого дома.

Накануне в Браславском районе молния ударила в жилой дом.

После этого он оказался непригоден для проживания (читать далее). 

# Пожар # происшествия

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