Под Витебском из-за пожара в электрощитовой из многоэтажки эвакуировали 18 человек

Новости Беларуси. В Витебском районе при пожаре были эвакуированы 18 человек.

По информации МЧС, возгорание произошло рано утром четвертого сентября. Загорелась электрощитовая в подъезде жилого дома.

По прибытию на место происшествия сотрудников МЧС оказалось, что на 3 этаже пятиэтажного дома горел электрощит. Наблюдалось задымление.

Из дома были эвакуированы 18 человек, 4 из которых – дети. Никто не пострадал. Помощь медиков никому не понадобилась.

Возгорание ликвидировали. Огонь повредил электрощит, закоптил стены и потолок подъезда.

Рассматриваемая версия произошедшего – короткое замыкание в цепи электросети подъезда жилого дома.

Накануне в Браславском районе молния ударила в жилой дом.