Жители трёх районов Минска временно остались без воды из-за коммунальной аварии

Новости Беларуси. Проблема затронула жителей Заводского, Октябрьского и Ленинского районов около половины одиннадцатого утра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Проблема затронула жителей Заводского, Октябрьского и Ленинского районов около половины одиннадцатого утра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Оказалось, прорвало трубу внушительных размеров вблизи деревни Пашковичи недалеко от Чижовки. В итоге давление в трубах значительно снизилось, а кое-где вода и вовсе исчезла. Как, например, на улице Могилёвской и переулке Корженевского.
Из-за повреждения дорогу в районе Чижовки затопило. А минчане начали аактивно скупать воду в бутылках в магазинах. Больницы и поликлиники были обеспечены временным водоснабжением. На место аварии сразу же выехали сотрудники водоканала и приступили к ремонту. В 13.30 водоснабжение было восстановлено.