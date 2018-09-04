Жители трёх районов Минска временно остались без воды из-за коммунальной аварии

Новости Беларуси. Проблема затронула жителей Заводского, Октябрьского и Ленинского районов около половины одиннадцатого утра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оказалось, прорвало трубу внушительных размеров вблизи деревни Пашковичи недалеко от Чижовки. В итоге давление в трубах значительно снизилось, а кое-где вода и вовсе исчезла. Как, например, на улице Могилёвской и переулке Корженевского.