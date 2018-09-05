В Минске легковушка насмерть сбила 43-летнего мотоциклиста на встречке

Новости Беларуси. Мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой в Минске.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла вечером четвертого сентября.

Легковой автомобиль KIA, за рулем которого находилась 39-летняя женщина, выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с мотоциклом Yamaha. Им управлял 43-летний мужчина. Его отбросило на автомобиль, который ехал следом.

Водитель мотоцикла скончался до приезда медиков. Водитель легковушки госпитализирована.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ, следователь, специалист управления ГКСЭ по Минску.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.