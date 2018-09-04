В Браславском районе молния ударила в жилой дом. Теперь он непригоден для проживания

Новости Беларуси. В Браславском районе грозовой разряд стал причиной пожара в жилом доме.
Как сообщает МЧС, происшествие случилось ночью четвертого августа. Во время грозы молния попала в жилой дом. В результате произошедшего была обрушена его кладка, разбились окна, был разрушен фронтон, повреждена печь и имущество.
В момент приезда на место ЧП работников МЧС огня не наблюдалось.
Жильцы – хозяин, его супруга и сын – покинули дом самостоятельно. Никто не пострадал. Жилой дом теперь непригоден для проживания. Семья остановилась у родственников.
По предварительной информации, причиной пожара стал разряд молнии.
В минувшем году телеведущего ударила молния во время прогноза погоды (читать далее).