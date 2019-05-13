Под Могилёвом нетрезвый мужчина красил колодец и потерял сознание
Новости Беларуси. Вечером 12 мая в деревне Мосток Могилёвского района мужчина красил колодец и упал в обморок.
По сведениям МЧС Беларуси, лежащий без сознания мужчина был обнаружен на территории частного домовладения в котловане с колодцем из железобетонных колец на глубине четырёх метров.
Гражданина извлекли из котлована и передали медикам, которые госпитализировали спасённого с предварительным диагнозом «отравление лакокрасочными испарениями, алкогольное опьянение».
Перед инцидентом мужчина покрывал колодец гидроизоляционной мастикой без средств защиты органов дыхания.
Весной 2019 года два человека упали в Солигорское водохранилище.
Мужчинам пришли на помощь спасатели – подробнее здесь.