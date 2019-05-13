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Под Могилёвом нетрезвый мужчина красил колодец и потерял сознание

13 мая 2019 07:50
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Новости Беларуси. Вечером 12 мая в деревне Мосток Могилёвского района мужчина красил колодец и упал в обморок.  

По сведениям МЧС Беларуси, лежащий без сознания мужчина был обнаружен на территории частного домовладения в котловане с колодцем из железобетонных колец на глубине четырёх метров.  

Под Могилёвом нетрезвый мужчина красил колодец и потерял сознание-1

Фото: МЧС Беларуси  

Гражданина извлекли из котлована и передали медикам, которые госпитализировали спасённого с предварительным диагнозом «отравление лакокрасочными испарениями, алкогольное опьянение».  

Под Могилёвом нетрезвый мужчина красил колодец и потерял сознание-4

Фото: МЧС Беларуси  

Перед инцидентом мужчина покрывал колодец гидроизоляционной мастикой без средств защиты органов дыхания.  

Весной 2019 года два человека упали в Солигорское водохранилище. 

Мужчинам пришли на помощь спасатели – подробнее здесь.  

# Спасение # происшествия

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