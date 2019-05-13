Под Могилёвом нетрезвый мужчина красил колодец и потерял сознание

Новости Беларуси. Вечером 12 мая в деревне Мосток Могилёвского района мужчина красил колодец и упал в обморок.

По сведениям МЧС Беларуси, лежащий без сознания мужчина был обнаружен на территории частного домовладения в котловане с колодцем из железобетонных колец на глубине четырёх метров.