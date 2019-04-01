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Хотел удержать знакомого, но сам упал в воду: двоих пьяных спасли из Солигорского водохранилища

01 апреля 2019 21:19
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Новости Беларуси. Двух человек спасли сотрудники МЧС на Солигорском водохранилище. Сообщение о происшествии поступило в службу от очевидца, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Хотел удержать знакомого, но сам упал в воду: двоих пьяных спасли из Солигорского водохранилища-1

Оказалось, оба мужчины находились в нетрезвом состоянии на технологической площадке под мостом. Один из них потерял равновесие. Второй попытался удержать знакомого, но оба упали в воду. Специалисты с помощью спасательного круга вытащили пострадавших на поверхность. Они госпитализированы с переохлаждением.

Хотел удержать знакомого, но сам упал в воду: двоих пьяных спасли из Солигорского водохранилища-4

# Спасение # происшествия # Фотофакт

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