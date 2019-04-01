Хотел удержать знакомого, но сам упал в воду: двоих пьяных спасли из Солигорского водохранилища

Новости Беларуси. Двух человек спасли сотрудники МЧС на Солигорском водохранилище. Сообщение о происшествии поступило в службу от очевидца, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Оказалось, оба мужчины находились в нетрезвом состоянии на технологической площадке под мостом. Один из них потерял равновесие. Второй попытался удержать знакомого, но оба упали в воду. Специалисты с помощью спасательного круга вытащили пострадавших на поверхность. Они госпитализированы с переохлаждением.