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В Минском районе выехавшую на пути легковушку сбил поезд

12 мая 2019 09:17
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Новости Беларуси. 12 мая около четырёх часов ночи в агрогородке Ратомка Минского района грузовой поезд наехал на легковушку.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома, 31-летний водитель Ford Mondeo двигался по ул. Корицкого. Проигнорировав закрытый шлагбаум и звуковой сигнал, гражданин выехал на ж/д переезд, где в машину врезался грузовой поезд.  

Водитель иномарки погиб на месте. Пассажиров в автомобиле не было. Согласно предварительным данным, гражданин был пьян.  

Уточняется, что погибшего выбросило из легковушки, это даёт основание предполагать, что водитель не был пристёгнут.  

Машинист поезда не пострадал.  

Весной 2019 года в Слониме поезд протаранил Chrysler.  

Водителя из машины доставали спасатели – подробности здесь.  

# Авария в Минской области # происшествия

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