В Полоцком районе фура не пропустила на перекрёстке легковушку

Новости Беларуси. 11 мая около шести вечера в Полоцком районе легковушка протаранила фуру.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 29-летний витеблянин на Volvo с полуприцепом двигался по трассе Р-45. На перекрёстке неподалёку от деревни Фариново фура не пропустила ехавший по главной дороге Peugeot 806.

Легковушка, за рулём которой находился 57-летний житель деревни Шпаковщина, врезалась в Volvo. Водитель Peugeot получил травмы и был доставлен в медучреждение.

По факту ДТП ведётся проверка.

Весной 2019 года в Сенненском районе из-за животного столкнулись Scania и Citroen.