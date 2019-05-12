Прямой эфир

В Полоцком районе фура не пропустила на перекрёстке легковушку

12 мая 2019 06:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 11 мая около шести вечера в Полоцком районе легковушка протаранила фуру.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 29-летний витеблянин на Volvo с полуприцепом двигался по трассе Р-45. На перекрёстке неподалёку от деревни Фариново фура не пропустила ехавший по главной дороге Peugeot 806.  

Легковушка, за рулём которой находился 57-летний житель деревни Шпаковщина, врезалась в Volvo. Водитель Peugeot получил травмы и был доставлен в медучреждение.  

По факту ДТП ведётся проверка.  

Весной 2019 года в Сенненском районе из-за животного столкнулись Scania и Citroen.  

Пострадал водитель микроавтобуса – здесь подробности.  

# Авария в Витебской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси задержали россиянку, перевозившую крупнейшую за последние 25 лет партию наркотиков
11 мая 2019 11:49

В Беларуси задержали россиянку, перевозившую крупнейшую за последние 25 лет партию наркотиков

Пара из Витебска обменивалась интимными снимками, а затем обратилась в милицию
11 мая 2019 11:36

Пара из Витебска обменивалась интимными снимками, а затем обратилась в милицию

В Могилёве мужчина попал в больницу после «дуэли на шпагах»
11 мая 2019 11:07

В Могилёве мужчина попал в больницу после «дуэли на шпагах»