В Бобруйске пёс покусал взрослых и 5-летнего ребёнка

Новости Беларуси. 11 мая в Бобруйске питбуль покусал пятерых человек.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Могилёвской области, жертвами собаки стали взрослые и 5-летний ребёнок. Все пострадавшие госпитализированы, у всех – укушенные рваные раны. Жизни пациентов вне опасности.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняется личность владельца собаки, а также причины произошедшего.

Зимой 2019 года в Гродно стафф покусал ребёнка.