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В Бобруйске пёс покусал взрослых и 5-летнего ребёнка

12 мая 2019 14:28
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Новости Беларуси. 11 мая в Бобруйске питбуль покусал пятерых человек.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Могилёвской области, жертвами собаки стали взрослые и 5-летний ребёнок. Все пострадавшие госпитализированы, у всех – укушенные рваные раны. Жизни пациентов вне опасности.  

По факту случившегося проводится проверка. Выясняется личность владельца собаки, а также причины произошедшего.  

Зимой 2019 года в Гродно стафф покусал ребёнка. 

Малышу потребовалась не только медицинская, но и психологическая помощь (здесь подробности).  

# Нападение # происшествия

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