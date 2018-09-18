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Под Гродно дачник в лесу обнаружил маленькую девочку. Её мама уснула на пикнике

18 сентября 2018 15:59
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Новости Беларуси. В лесу под Гродно дачник обнаружил маленькую девочку. Ее маму стали разыскивать.

По информации УВД Гродненского облисполкома, ребенка обнаружили восемнадцатого сентября днем.

Правоохранители сумели разыскать маму девочки.

Оказалось, что с самого утра компания отдыхала на пикнике, где женщина выпила и уснула. Отец девочки ранее покинул застолье.

Девочка ушла в лес, так как оказалась предоставлена сама себе.

Дачник обнаружил ребенка в светлое время суток. Мама ребенка была направлена на освидетельствование, а девочка изъята и находится в социально-педогогическом центре в Гродно.

В известность были поставлены органы опеки и попечительства Октябрьского района областного центра. Проводится проверка.

В мае в Витебске искали родителей потерявшейся 1,5-годовалой девочки.

Ее мать уверяла, что дочь сама спустилась с 4 этажа и вышла на улицу (читать далее).

# Пропавшие люди # происшествия

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