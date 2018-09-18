«Попросил данные маминой карты». История семьи, которая стала жертвой киберкражи

В век высоких технологий оцифровались и мошенники. Киберкражи сегодня стремительно набирают обороты. Многим ошибочно кажется, что содеянное останется без последствий, вину скроет маска анонимности, а пальцы не оставят отпечатков. Андрей Ковалёв, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Республики Беларусь:

На сегодняшний день рост составляет чуть больше 80%.

Самым популярным способом хищения безнала остаётся социальный инжиниринг. Метод ориентирован на использование человеческих слабостей, поэтому он так эффективен. Всё, что нужно мошеннику – это телефон и номер банковской карты. «Начали поступать звонки, угрожать». Белоруска продала страницу «ВК», а с неё раздавали деньги в долг

Семья нашей героини стала жертвой цифровых мошенников. Девушка так боится анонимных аферистов, что попросила скрыть лицо и изменить голос в целях конспирации.

Жертва цифровых мошенников:

После чего ей позвонил молодой человек, наличные деньги он никак не может передать и попросил данные маминой карты. Он сказал, что якобы стоит в банке и что деньги никак не отправляются. И попросил паспортные данные моей мамы, и сказал, что нужно побыстрее, потому что банк уже закрывается. После чего, она обнаружила, что через пару дней у нее начали списываться деньги с карты.

Андрей Ковалёв:

Есть ряд преступлений, ряд способов совершения, когда взламываются учётные записи той или иной социальной сети, изучается потерпевший. И в определённый момент подводят под определённое поведение. И потерпевший передает либо реквизиты банковской карты, либо отправляет какие-то смс-ки и становится жертвой.

Претекстинг, фишинг, троянский конь, дорожное яблоко, кви про кво, обратная социальная инженерия – все эти техники основаны на особенностях принятия решения людьми. Главный способ защиты от виртуальных атак – обучение. Предупреждён – значит вооружен. Андрей Ковалёв:

Застрахованным тут быть невозможно. Смотреть за своим лицевым счетом, что касается денежных средств со счета, периодически менять логин и пароль в социальных сетях.