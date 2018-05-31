Мать уверяет, что дочь сама спустилась с 4 этажа и вышла на улицу. В Витебске найдены родители потерявшейся малышки

Новости Беларуси. Найдены родители девочки, которую обнаружили у подъезда в Витебске.

По информации УВД Витебского облисполкома, полуторогодовалого ребенка нашли вечером 30 мая. Она была совершенно одна.

Милицию вызвал случайный прохожий – подробности истории здесь.

Правоохранители начали поиски родителей малышки. Сотрудники отдела уголовного розыска Первомайского РОВД показывали фото девочки жильцам близлежащих домов. И один из местных жителей дал номер мамы ребенка милиционерам.

Созвониться с родителями ребенка не удалось. Мама девочки путано рассказывала о том, где находится.

Когда 30-летнюю женщину отыскали, она не смогла объяснить, почему сразу не связалась с правоохранителями.

По словам женщины, она не знала, что ее дочь не дома. Накануне мама девочки поругалась с мужем, выпила и легла спать. Отец малышки не ночевал дома.

Мать уверяет, что ее дочь сама спустилась с четвертого этажа и вышла на улицу.

Точку в этой истории поставят органы опеки и попечительства.