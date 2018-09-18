Пропавшая 14-летняя девочка из Заславля найдена в Минске

Новости Беларуси. Местонахождение пропавшей несовершеннолетней девочки из Заславля установлено.

По информации УВД Миноблисполкома, о пропаже 14-летней девочки стало известно 15 сентября (читать далее). К правоохранителям обратилась мама подростка. Женщина рассказала, что ее дочь ушла в неизвестном направлении.

Информация о розыске девочки была передана милицейским подразделениям близлежащих регионов. 17 сентбря поздно вечером подростка заметили недалеко от ж/д вокзала в Минске. После проверки выяснилось, что это именно разыскиваемая девочка.

Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту случившегося проводится проверка.