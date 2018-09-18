Легковушку отбросило на вентиляционный киоск около метро «Грушевка» в Минске. За рулём был бесправник

Новости Беларуси. Серьезная авария произошла утром 18 сентября на проспекте Дзержинского в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автомобиль вылетел за пределы проезжей части и врезался в вентиляционный киоск метро «Грушевка».

При неудачном перестроении 38-летняя водитель совершила столкновение с другой машиной, которую отбросило на металлическую конструкцию.

Спасателям, прибывшим на место происшествия, пришлось деблокировать из поврежденного авто 23-летнюю пассажирку. Девушку и водителя искореженной легковушки доставили в больницу.

К слову, выяснилось, что водитель пострадавшего авто не имел прав. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.