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Под Ганцевичами грузовой поезд сбил молодого человека

01 ноября 2018 10:04
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Новости Беларуси. Около восьми вечера 31 октября в Ганцевичском районе под товарный поезд попал молодой человек. Парень погиб в больнице.  

Как сообщает пресс-служба МВД, происшествие случилось на железнодорожном перегоне Мальковичи – Ганцевичи. Юноша пересекал пути вне пешеходного перехода и не реагировал на звуковые сигналы.  

В результате удара пострадавший получил открытую ЧМТ и переломы. Парня доставили в реанимацию, где он умер в 23:00.  

Состав задержался примерно на 30 минут, график движения поездов не нарушен.  

Устанавливается личность погибшего, на вид ему 15-18 лет. Ведётся проверка.  

Осенью 2018 года в Молодечненском районе два человека попали под поезд.  

Один из них погиб – здесь подробности.  

# Белорусская железная дорога # происшествия

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