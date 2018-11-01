Под Ганцевичами грузовой поезд сбил молодого человека

Новости Беларуси. Около восьми вечера 31 октября в Ганцевичском районе под товарный поезд попал молодой человек. Парень погиб в больнице.

Как сообщает пресс-служба МВД, происшествие случилось на железнодорожном перегоне Мальковичи – Ганцевичи. Юноша пересекал пути вне пешеходного перехода и не реагировал на звуковые сигналы.

В результате удара пострадавший получил открытую ЧМТ и переломы. Парня доставили в реанимацию, где он умер в 23:00.

Состав задержался примерно на 30 минут, график движения поездов не нарушен.

Устанавливается личность погибшего, на вид ему 15-18 лет. Ведётся проверка.

Осенью 2018 года в Молодечненском районе два человека попали под поезд.