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Искал закладку: велосипедист сообщил работникам ГАИ о подозрительном минчанине

01 ноября 2018 09:31
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Новости Беларуси. В Минске велосипедист сообщил сотрудникам ГАИ о подозрительном парне, который что-то искал в земле. Гражданин не ошибся в своём решении.  

По сведениям ГУВД Мингорисполкома, правоохранители несли службу на пересечении улиц Володько и Воронянского. К работникам ГАИ подъехал велосипедист и сказал, что неизвестный роется в земле. Очевидец предположил, что человек ищет закладку с наркотиками.  

Инспекторы ДПС пошли проверить информацию. В указанном месте был 32-летний минчанин, который искал закладку. Правоохранители её изъяли, а подозреваемого задержали и доставили в РУВД.  

Искал закладку: велосипедист сообщил работникам ГАИ о подозрительном минчанине-1

Фото: ЦА ГКСЭ Республики Беларусь  

В найденном свёртке находился белый порошок, в составе которого эксперты обнаружили психотропное вещество альфа-PVP.  

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РБ.  

Задержанный пояснил, что психотроп покупал для себя, захотел попробовать. Ранее фигурант судим не был.  

Осенью 2018 года в Минске произошёл аналогичный случай. 

Таксист сообщил милиционерам о выкопавшем что-то у столба пассажире – подробности здесь.  

# Наркотики # происшествия

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