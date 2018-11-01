Искал закладку: велосипедист сообщил работникам ГАИ о подозрительном минчанине

Новости Беларуси. В Минске велосипедист сообщил сотрудникам ГАИ о подозрительном парне, который что-то искал в земле. Гражданин не ошибся в своём решении.

По сведениям ГУВД Мингорисполкома, правоохранители несли службу на пересечении улиц Володько и Воронянского. К работникам ГАИ подъехал велосипедист и сказал, что неизвестный роется в земле. Очевидец предположил, что человек ищет закладку с наркотиками.

Инспекторы ДПС пошли проверить информацию. В указанном месте был 32-летний минчанин, который искал закладку. Правоохранители её изъяли, а подозреваемого задержали и доставили в РУВД.