16-летний подросток смертельно ранил ножом мужчину в Витебске

Новости Беларуси. Вечером 27 октября в Витебске подросток ударил мужчину ножом и сбежал.
Как сообщает УСК по Витебской области, конфликт произошёл из-за внезапно возникших неприязненных отношений. Злоумышленник был задержан в течение часа, орудие убийства у юноши изъято. Пострадавший был доставлен в медучреждение, где он скончался.
Место происшествия осмотрено, изъяты вещественные доказательства, в числе которых запись с автомобильного видеорегистратора. Допрошены свидетели и обвиняемый. Назначен ряд экспертиз.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Убийство», молодой человек содержится под стражей.
Расследование продолжается.
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