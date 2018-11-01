16-летний подросток смертельно ранил ножом мужчину в Витебске

Новости Беларуси. Вечером 27 октября в Витебске подросток ударил мужчину ножом и сбежал.

Как сообщает УСК по Витебской области, конфликт произошёл из-за внезапно возникших неприязненных отношений. Злоумышленник был задержан в течение часа, орудие убийства у юноши изъято. Пострадавший был доставлен в медучреждение, где он скончался.

Место происшествия осмотрено, изъяты вещественные доказательства, в числе которых запись с автомобильного видеорегистратора. Допрошены свидетели и обвиняемый. Назначен ряд экспертиз.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Убийство», молодой человек содержится под стражей.

Расследование продолжается.

Весной 2018 года в Мостах муж ударил ножом ухажёра своей жены.