Два человека попали под электропоезд в Молодечненском районе

Новости Беларуси. 27 октября в половине девятого в Молодечненском районе два человека попали под поезд.

Как сообщает БЕЛТА, происшествие случилось на железнодорожной станции Олехновичи. На путях перед следовавшей из Минска в Солы электричкой оказались мужчина и женщина.

По словам очевидцев, гражданин погиб на месте, а гражданке отрезало конечности.

К месту происшествия выезжали медработники.

Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Осенью 2018 года в Брестском районе женщина попала под поезд.