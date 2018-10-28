Два человека попали под электропоезд в Молодечненском районе

Новости Беларуси. 27 октября в половине девятого в Молодечненском районе два человека попали под поезд.
Как сообщает БЕЛТА, происшествие случилось на железнодорожной станции Олехновичи. На путях перед следовавшей из Минска в Солы электричкой оказались мужчина и женщина.
По словам очевидцев, гражданин погиб на месте, а гражданке отрезало конечности.
К месту происшествия выезжали медработники.
Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
Осенью 2018 года в Брестском районе женщина попала под поезд.
Она погибла – подробнее здесь.