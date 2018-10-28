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Два человека попали под электропоезд в Молодечненском районе

28 октября 2018 07:26
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Новости Беларуси. 27 октября в половине девятого в Молодечненском районе два человека попали под поезд.  

Как сообщает БЕЛТА, происшествие случилось на железнодорожной станции Олехновичи. На путях перед следовавшей из Минска в Солы электричкой оказались мужчина и женщина.  

По словам очевидцев, гражданин погиб на месте, а гражданке отрезало конечности.  

К месту происшествия выезжали медработники.  

Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.  

Осенью 2018 года в Брестском районе женщина попала под поезд.  

Она погибла – подробнее здесь.  

# Белорусская железная дорога # происшествия

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