«Отрабатываем всевозможные ЧС». Учения по ликвидации аварии при перевозке ядерного топлива прошли в Витебске

Новости Беларуси. Учения по ликвидации аварии при перевозке ядерного топлива прошли в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По задумке, опасный груз следовал из Новосибирска до Островца поездом.

Железная дорога, как известно, одна из основных транспортных артерий для белорусской АЭС, кроме того, в числе самых безопасных. Но, несмотря на это, такие учения, пусть даже на самые невозможные инциденты, – это строгое следование рекомендациям МАГАТЭ. Это касается всех стран, которые вводят крупные объекты ядерной энергетики. И Беларусь – не исключение.

Александр Клобук, начальник Витебского областного УМЧС:

Во избежание непредвиденных ситуаций мы отрабатываем всевозможные чрезвычайные ситуации.

Как говорил Суворов: «Тяжело в учении, легко в бою». Лучше провести эти учения на муляже, нежели в реальных условиях не знать, что делать.

В тренировке участвовали около сотни человек. Задействовали и технику: помимо машин МЧС – и два поезда. На успешную отработку действий потребовалось около часа.