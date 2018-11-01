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«Отрабатываем всевозможные ЧС». Учения по ликвидации аварии при перевозке ядерного топлива прошли в Витебске

01 ноября 2018 08:34
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Новости Беларуси. Учения по ликвидации аварии при перевозке ядерного топлива прошли в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По задумке, опасный груз следовал из Новосибирска до Островца поездом.

«Отрабатываем всевозможные ЧС». Учения по ликвидации аварии при перевозке ядерного топлива прошли в Витебске-1

«Отрабатываем всевозможные ЧС». Учения по ликвидации аварии при перевозке ядерного топлива прошли в Витебске-3

«Отрабатываем всевозможные ЧС». Учения по ликвидации аварии при перевозке ядерного топлива прошли в Витебске-5

Железная дорога, как известно, одна из основных транспортных артерий для белорусской АЭС, кроме того, в числе самых безопасных. Но, несмотря на это, такие учения, пусть даже на самые невозможные инциденты, – это строгое следование рекомендациям МАГАТЭ. Это касается всех стран, которые вводят крупные объекты ядерной энергетики. И Беларусь – не исключение.

«Отрабатываем всевозможные ЧС». Учения по ликвидации аварии при перевозке ядерного топлива прошли в Витебске-8

Александр Клобук, начальник Витебского областного УМЧС:
Во избежание непредвиденных ситуаций мы отрабатываем всевозможные чрезвычайные ситуации.

Как говорил Суворов: «Тяжело в учении, легко в бою».  Лучше провести эти учения на муляже, нежели в реальных условиях не знать, что делать.

В тренировке участвовали около сотни человек. Задействовали и технику: помимо машин МЧС – и два поезда. На успешную отработку действий потребовалось около часа.

«Отрабатываем всевозможные ЧС». Учения по ликвидации аварии при перевозке ядерного топлива прошли в Витебске-11

«Отрабатываем всевозможные ЧС». Учения по ликвидации аварии при перевозке ядерного топлива прошли в Витебске-13

«Отрабатываем всевозможные ЧС». Учения по ликвидации аварии при перевозке ядерного топлива прошли в Витебске-15

# МЧС Беларуси # происшествия # Фотофакт

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