Под Быховом из-за 80 рублей была убита пенсионерка

Новости Беларуси. Два жителя деревни Ухлясть Быховского района подозреваются в убийстве престарелой женщины из корыстных побуждений. Как сообщает УСК по Могилёвской области, днём пятого декабря один из знакомых женщины обратился в милицию с заявлением о её пропаже. По словам заявителя, 89-летнюю пенсионерку не было видно несколько дней. Правоохранители выбыли по месту жительства пропавшей, где обнаружили хозяйку с признаками насильственной смерти.

Фото: УГКСЭ по Могилёвской области

В ходе расследования по подозрению в совершении преступления были задержаны 30-летний и 54-летний мужчины. Во время допроса подозреваемые пояснили, что первого декабря пришли к гражданке в гости. По их замыслу, один должен был отвлекать женщину, а другой – украсть алкогольные напитки и деньги. Хозяйка дома догадалась о планах мужчин, поэтому фигуранты прямо потребовали деньги. Отмечается, что женщина была слабослышащей, и сельчанам пришлось писать свои требования на бумаге. После отказа подозреваемые избили пенсионерку, от полученных телесных повреждений гражданка скончалась на месте.

Фото: УГКСЭ по Могилёвской области