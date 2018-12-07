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Под Быховом из-за 80 рублей была убита пенсионерка

07 декабря 2018 14:34
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Новости Беларуси. Два жителя деревни Ухлясть Быховского района подозреваются в убийстве престарелой женщины из корыстных побуждений.  

Как сообщает УСК по Могилёвской области, днём пятого декабря один из знакомых женщины обратился в милицию с заявлением о её пропаже. По словам заявителя, 89-летнюю пенсионерку не было видно несколько дней.  

Правоохранители выбыли по месту жительства пропавшей, где обнаружили хозяйку с признаками насильственной смерти.  

Под Быховом из-за 80 рублей была убита пенсионерка-1

Фото: УГКСЭ по Могилёвской области  

В ходе расследования по подозрению в совершении преступления были задержаны 30-летний и 54-летний мужчины. Во время допроса подозреваемые пояснили, что первого декабря пришли к гражданке в гости. По их замыслу, один должен был отвлекать женщину, а другой – украсть алкогольные напитки и деньги.  

Хозяйка дома догадалась о планах мужчин, поэтому фигуранты прямо потребовали деньги. Отмечается, что женщина была слабослышащей, и сельчанам пришлось писать свои требования на бумаге.  

После отказа подозреваемые избили пенсионерку, от полученных телесных повреждений гражданка скончалась на месте.  

Под Быховом из-за 80 рублей была убита пенсионерка-4

Фото: УГКСЭ по Могилёвской области  

Фигуранты забрали около 80 рублей и бутылку водки, затем они вышли из квартиры и закрыли дверь на навесной замок.  

Выяснилось, что в 2017 году подозреваемые уже совершали кражу спиртного из этой же квартиры.  

Возбуждено уголовное дело. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе почерковедческая, чтобы установить, кто написал тексты с угрозами.  

Зимой 2018 года в Барановичском районе от ножевых ранений погибли два человека.  

Знакомый погибших подозревается в их убийстве – подробности здесь.  

# Убийство # происшествия

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