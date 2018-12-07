Эстонец пытался провезти через Беларусь коллекцию раритетных марок

Новости Беларуси. Витебские таможенники не дали вывезти за границу коллекцию раритетных марок и конвертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые экземпляры – мечта любого филателиста.

Альбомы с почтовыми знаками и корреспонденция из прошлого века оказались контрабандой. Их пытался переправить за пределы Евразийского экономического союза гражданин Эстонии. В его личных вещах при таможенном досмотре и были обнаружены 2,5 тысячи марок и сотня конвертов.