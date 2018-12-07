На выходных 8 и 9 декабря ожидаются мокрый снег с дождём и до +5°C

Новости Беларуси. На предстоящих выходных в Беларуси будет снежно и до +5°C.

Как сообщает Белгидромет, 8 декабря на большей части республики ожидаются дожди и мокрый снег. Местами слабые туман и гололёд, на отдельных участках дорог – гололедица.

Ночью прогнозируется южный порывистый ветер (до 14 м/с), днём на северо-западной части страны ветер сменит направление на западное.

Ночью температура воздуха будет колебаться от -4… -6°C на восточной половине Беларуси до 0… +2°C на западной. Днём по юго-западу ожидается +3… +5°C, на остальной территории республики прогнозируется 0… -3°C.

Гололёд и гололедица. Узнаём разницу, чтобы не попасть в травмпункт

9 декабря ночью на большей части территории, днём местами по стране выпадут кратковременные осадки (дождь и мокрый снег). В отдельных районах будет туман, слабый гололёд, на дорогах – гололедица.

Ночью ветер ожидается южный и юго-западный умеренный, днём – порывистый. Ночью воздух охладится до -4… +2°C, днём потеплеет до -2… +4°C.

В начале декабря 2018 года медведь Фёдор из могилёвского зоопарка предсказал скорое наступление морозов.