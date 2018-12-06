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В Барановичском районе мужчина подозревается в убийстве двух знакомых

06 декабря 2018 15:28
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Новости Беларуси. Обстоятельства убийства двух человек устанавливаются в Барановичском районе.

По информации УСК по Брестской области, происшествие случилось ночью шестого декабря. 32-летний местный житель в ходе возникшего конфликта нанес ножевые ранения 38-летнему и 40-летнему знакомым, которые находились у мужчины в гостях.

Пострадавшие скончались на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

Подозреваемый был задержан. Сообщается, что сейчас по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия. 

В Брагинском районе 36-летний мужчина подозревается в убийстве односельчанина (читать далее). 

# Убийство # происшествия

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