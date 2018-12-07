Кража портмоне у водителя троллейбуса в Минске попала на видео

Новости Беларуси. Следователи устанавливают личность мужчины, который в Минске похитил портмоне водителя троллейбуса. Как сообщает УСК по Минску, инцидент случился 3 ноября между 21:40 и 21:55 по ул. Переходной. В тот день водитель троллейбуса №33 вышел из транспортного средства и направился в диспетчерскую.

Фото: УСК по Минску

Воспользовавшись моментом, подозреваемый открыл окно, через которое пассажиры приобретают талоны на проезд, и забрал портмоне. Потерпевшему был причинён ущерб на сумму более 600 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Действия подозреваемого зафиксировала камера видеонаблюдения. Хищение совершил мужчина 40-45 лет, среднего роста, коренастый, с тёмно-русыми волосами средней длины.

Фото: УСК по Минску