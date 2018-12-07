Кража портмоне у водителя троллейбуса в Минске попала на видео
Новости Беларуси. Следователи устанавливают личность мужчины, который в Минске похитил портмоне водителя троллейбуса.
Как сообщает УСК по Минску, инцидент случился 3 ноября между 21:40 и 21:55 по ул. Переходной. В тот день водитель троллейбуса №33 вышел из транспортного средства и направился в диспетчерскую.
Воспользовавшись моментом, подозреваемый открыл окно, через которое пассажиры приобретают талоны на проезд, и забрал портмоне. Потерпевшему был причинён ущерб на сумму более 600 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Действия подозреваемого зафиксировала камера видеонаблюдения. Хищение совершил мужчина 40-45 лет, среднего роста, коренастый, с тёмно-русыми волосами средней длины.
Следователи просят людей, которые что-либо знают о данном гражданине, сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 266 91 63, 8 (029) 267 95 54. Анонимность гарантируется.
Осенью 2018 года в Минске таксист присвоил забытые в машине гражданином Китая часы.
Их стоимость составляет 10 тысяч рублей – здесь подробности.