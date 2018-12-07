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Кража портмоне у водителя троллейбуса в Минске попала на видео

07 декабря 2018 10:28
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Новости Беларуси. Следователи устанавливают личность мужчины, который в Минске похитил портмоне водителя троллейбуса.  

Как сообщает УСК по Минску, инцидент случился 3 ноября между 21:40 и 21:55 по ул. Переходной. В тот день водитель троллейбуса №33 вышел из транспортного средства и направился в диспетчерскую.  

Кража портмоне у водителя троллейбуса в Минске попала на видео-1

Фото: УСК по Минску  

Воспользовавшись моментом, подозреваемый открыл окно, через которое пассажиры приобретают талоны на проезд, и забрал портмоне. Потерпевшему был причинён ущерб на сумму более 600 рублей.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».  

Действия подозреваемого зафиксировала камера видеонаблюдения. Хищение совершил мужчина 40-45 лет, среднего роста, коренастый, с тёмно-русыми волосами средней длины.  

Кража портмоне у водителя троллейбуса в Минске попала на видео-4

Фото: УСК по Минску  

Следователи просят людей, которые что-либо знают о данном гражданине, сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 266 91 63, 8 (029) 267 95 54. Анонимность гарантируется.  

Осенью 2018 года в Минске таксист присвоил забытые в машине гражданином Китая часы.  

Их стоимость составляет 10 тысяч рублей – здесь подробности.  

# Кража # происшествия

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