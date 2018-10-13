Под Борисовом спасатели показали, как будут действовать в случае аварии на БелАЭС

Новости Беларуси. 12 октября под Борисовом прошли показательные тактико-специальные учения по ликвидации последствий радиационных и чрезвычайных ситуаций. Как сообщает МЧС Беларуси, за действиями белорусских спасателей наблюдали не только представители республиканских органов госуправления, но и эксперты МАГАТЭ.

Фото: МЧС Беларуси

Для учений была выбран вариант, при котором произошла тяжёлая авария на одном из блоков БелАЭС с выбросом в атмосферу радиоактивной среды и отказом системы аварийного охлаждения.

Фото: МЧС Беларуси

Учения проводились на 9 площадках. На каждой из них разрабатывался индивидуальный сценарий. Необходимо было гасить пламя, восстанавливать электричество, тушить горящие резервуары с нефтепродуктами, устранять лесной пожар. Также прорабатывались спасательные работы, ДТП на железной дороге, дезактивация и дозиметрический контроль, работа мобильного медпункта.

Фото: МЧС Беларуси